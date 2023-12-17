"التحديات والإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية" بإعلام CIC

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى السابع لإعلام CIC بمشاركة عدد من المسئولين ورموز الإعلام والأكاديميين والباحثين، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور، تحت عنوان "التحديات والإشكاليات الإعلامية في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة" يومى الأربعاء والخميس المقبل 20 و21 ديسمبر 2023، فى مقر الـ CIC بالتجمع الخامس بحضور نخبة من المسئولين والأكاديميين والاعلاميين والباحثين .

وأكد الدكتور ممدوح القاضى رئيس مجلس إداره CIC أن النسخة السابعة من المؤتمر العلمي الدولي لاعلام CIC تأتي مواكبة لما يمر به المجتمع الدولي من أزمات اقتصادية متلاحقة، فمن جائحة كورونا ، إلى أزمة سلاسل الإمداد العالمية، إلى الحرب الروسية الأوكرانية الي الصراع في السودان واخيرا العدوان الاسرائيلي علي غزة بتداعياته السياسية والاقتصادية المستمرة وتأثيره على المنطقة العربية وهو ما ينعكس بدوره على مهنة وصناعة الإعلام التي تواجه العديد من التحديات الاستثنائية في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة مع التطورات التكنولوجية الهائلة في مجال الذكاء الاصطناعي مما أحدث ثورة في أساليب انتاج وتوزيع المحتوى، وكذلك في تنظيم وإدارة العمل الإعلامي بمختلف أشكاله ومستوياته.

وأضاف الدكتور ممدوح القاضي أن المؤتمر يبرز جهود الدولة المصرية من خلال رؤية 2030 لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وهو ما يطرح العديد من الإشكاليات التي تستحق البحث والدراسة مثل طبيعة الحماية القانونية للملكية الفكرية الفردية والمؤسسية في هذه البيئة الإعلامية الجديدة، ومدى قدرة المؤسسات الإعلامية الناشئة والصغيرة على منافسة التكتلات الكبرى في مجال الإعلام، وغيرها.

من جانبها أكدت الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام CIC ورئيسة المؤتمر أن النسخة السابعة من المؤتمر تتضمن 8 محاور أبرزها تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على اقتصاديات مهنة وصناعة الإعلام والمعالجة الإعلامية للأزمات الاقتصادية والسياسية المحلية والدولية وبيئة العمل الإعلامي والتكتلات الاقتصادية في مجال الإعلام والاتصالات التسويقية في ظل التحديات الاقتصادية والذكاء الاصطناعي والميتافيرس وآليات التضليل الإعلامي ودور الثقافة الإعلامية في تشكيل الوعي المجتمعي.والتشريعات والقوانين المنظمة للإعلام وحقوق الملكية الفكرية في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية الحديثة. وتأثير صناع المحتوى الإعلامي والمؤثرين على المجتمع في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وأشارت الدكتورة آمال الغزاوي عميد اعلام CIC وأمين عام المؤتمر أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات نقاشية و8 جلسات بحثية لمناقشة أكثر من 20 بحث وورقة بحثية علي مدار يومين منهم جلسه باللغة الانجليزية يشارك فيها مجموعة من الباحثين من كندا واندونيسيا والسعودية والامارات



وأضافت الدكتورة أمال الغزاوي أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الاعلاميين والمسئولين في الجلسة الافتتاحية النقاشية،أبرزهم الكاتب الصحفي ضياء رشوان - رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمنسق العام للحوار الوطني وعمرو الفقي - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ، والكاتب الصحف أكرم القصاص رئيس تحرير الخليج 365 والوزير المفوض/ يحيى الواثق بالله – رئيس جهاز التمثيل التجاري – وزارة الصناعة والتجارة والدكتور محمود مسلم - رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن - رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ المصري ونائلة فاروق - رئيسة التليفزيون المصري والكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، ماجد منير رئيس تحرير الأهرام المسائي الدكتور عادل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام والمستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتغريد حسين رئيس قناة النيل الإخبارية ونخبه من الأكاديميين والممارسين