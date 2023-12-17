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رفع إشغالات المحال والباعة الجائلين خلال حملة مكبرة بحى الهرم

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القاهرة - سامية سيد - شن حي الهرم حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام ومنع كل صور إعاقة الطريق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وأسفرت الحملة بالتنسيق مع شرطة المرافق عن رفع إشغالات شارع كعبيش من أسفل الدائري حتى شارع الشيشيني، وتسيير حركة المشاة والمرور، وإيداع جميع المضبوطات بمخازن الحي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية.

 

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدوري على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفوري حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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