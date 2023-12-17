بينهم تركيا وقطر.. السيسي يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى جمهورية مصر العربية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن السفراء الجدد، هم:

• السيدة/ فوزية بنت عبدالله زينل .. سفيرة مملكة البحرين.

• السيدة/ أنه دورته ريجلسن .. سفيرة مملكة الدنمارك.

• السيد/ كيم يونج هيون .. سفير جمهورية كوريا.

• السيد/ جيورج بوستينجر .. سفير جمهورية النمسا.

• السيد/ ثابت سوباشيتش .. سفير البوسنة والهرسك.

• السيد/ باولينو فرانكو دي كارفاليو .. سفير جمهورية البرازيل.

• السيد/ بيتر موليما .. سفير مملكة هولندا.

• السيد/ صالح موطلو شن .. سفير جمهورية تركيا.

• السيد/ أندريس رازينس .. سفير جمهورية لاتفيا.

• السيد/ كيموكو دياكيتي .. سفير جمهورية السنغال.

• السيد/ روزاورا ليونورا رويدا جوتييريز .. سفيرة المكسيك.

• السيد/ الحسين سيدي عبد الله .. سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

• السيد/ طارق علي فرج الأنصاري .. سفير دولة قطر.

• السيدة/ أوليفيا توديريان .. سفيرة رومانيا.

• السيد/ دان مونيوزا .. سفير جمهورية رواندا.

• السيدة/ سامينا ناز .. سفيرة جمهورية بنجلاديش الشعبية.

• السيد/ ريتشارد موتايوبا ماكانزو .. سفير جمهورية تنزانيا.

• السيد/ عبدالعزيز بن علي الشريف .. سفير الجمهورية الجزائرية.

• السيد/ خالد محفوظ بحاح .. سفير الجمهورية اليمنية.

• السيد/ اولوكبيك ماريبوف .. سفير الجمهورية القرغيزية.

وقال المُتحدث الرسمي: إن الرئيس رحّب بالسفراء الجدد المُعتمدين لدى القاهرة .. معربًا عن التمنيات لهم بالتوفيق في أداء مهامهم، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز أطر العلاقات الثنائية، واستمرار وتيرة التنسيق والتشاور القائم بين مصر ودولهم حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.