محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٣ /٢٠٢٤

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، بحضور أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

ويرصد "الخليج 365" جدول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول بمحافظة الجيزة 2023/2024، كالآتي:

أولًا المرحلة الابتدائية:

- الصف الثاني والثالث الابتدائي: تبدأ من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع )، تبدأ من السبت ٦ يناير وحتي الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤.

- الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) يبدأ من السبت ١٣ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ .

ثانيًا: المرحلة الإعدادية:

- الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني): يبدأ من السبت ٦ يناير وحتي الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤.

- الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني)، يبدأ من الثلاثاء ٩ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤.

- أما عن امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) : تبدأ من الأربعاء ١٧ يناير وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

ثالثًا: مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت ٦ يناير وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

- الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع: خلال الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتي ١٦ يناير ٢٠٢٤.

- الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين: يبدأ من السبت ٦ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤.

- الصف الأول الثانوي العام: يبدأ من يوم الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

- الصف الثاني الثانوي العام، يبدأ من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وأوضحت الجيزة، أن امتحانات الخارج المجموع ومادة المستوي الرفيع تبدأ من يوم ٢ ، ٣ ، ٤ يناير ٢٠٢٤.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم، بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لتوفير الجو الملائم للطلاب؛ لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بجميع المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

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