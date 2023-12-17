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حجز دعاوى بطلان انتخابات الزمالك للحكم بجلسة 14 يناير

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من أحمد محسن المحامي وكمال رفعت وكيلين عن كريم عادل عضو نادي الزمالك، والتي يطالب فيها ببطلان انتخابات النادي لجلسة 14 يناير للحكم.

اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات نادي الزمالك، وآخرين.

وطالب مقيم الدعوى بإصدار حكم قضائي يؤيد مطالبها ويقضي ببطلان انتخابات نادي الزمالك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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