"بيبع هدوم قدام المحل".. تجديد حبس تاجر سجاد لاتهامه بقتل بائع متجول بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، تجديد حبس تاجر سجاد 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قتل بائع متجول، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأن قتل المجني عليه جاء نتيجة افتراش المتهم الأرض لبيع الملابس أمام محله.

وكشفت تحقيقات النيابة ملابسات بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال بائع متجول، توفي متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

بالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد، بسبب قيام المجني عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.