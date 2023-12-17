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يناير المقبل.. فتح باب التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية عن 2022 و2023

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
اجتمع مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، اليوم لمناقشة تعديل وتطوير لائحة الجوائز، واعتماد اللائحة الجديدة المعدلة بعد موافقة مجلس النقابة.
وقرر المجلس رفع قيمة الجوائز، بحيث لا تقل عن 30 ألفًا للجائزة الواحدة، وتحدد قيمتها سنويًا تبعًا لحصيلة الرعايات.

وقرر المجلس مراجعة قيمة الجوائز الخاصة لرفعها بالتواصل مع أسر الزملاء المقررة الجوائز بأسمائهم، وانتهى إلى رفع قيمة كل جائزة إلى 20 ألف جنيه.

وقرر المجلس بشكل استثنائى هذا العام، الإعلان عن فتح باب التقدم لمسابقتى عامى 2022م، و2023م خلال شهر يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة الجوائز خلال شهر أبريل، وتسلم الجوائز خلال الاحتفال بيوم الصحفى 10 يونيو المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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