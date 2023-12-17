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الرئيس السيسى يعزى فى وفاة الشيخ نواف الأحمد.. ويلتقى أمير الكويت الجديد

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القاهرة - سامية سيد - قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بدولة الكويت، العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان، حيث التقى بأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الجديد، معرباً عن خالص التمنيات له بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.

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كان الرئيس السيسى،  نعى الزعيم الفقيد، مثمناً ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، كما تم إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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