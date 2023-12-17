شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحان نصف العام لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للعام الدراسي 2023 /2024، وذلك بحضور أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على النحو التالي:

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.