شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تبدء إجراءات سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة لخريجى عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ النيابة الإدارية اعتباراً من غدٍ وعلى مدار يومي الاثنين والثلاثاء، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة "عين شمس" دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات، علماً بأنه قد تم تخصيص يوم الاثنين 18 ديسمبر للخرجين الذكور، والثلاثاء 19 ديسمبر للخريجات الإناث، وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.

لمعرفة المواعيد المخصصة لكل جامعة: أضغط هنا

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة: أضغط هنا

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط "جوجل": أضغط هنا

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