شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية فرنسا: لا بد من هدنة عاجلة لمساعدة 2 مليون فلسطينى يواجهون المرض والجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، لدينا قلق عميق بشأن تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، ولا بد من هدنة عاجلة، ودخول مساعدات عاجلة وضرورية لـ2 مليون فلسطيني يواجهون الحرب والمرض والجوع.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأولوية الآن للإفراج عن جميع المحتجزين لدى حماس، وبينهم 3 فرنسيين، وأمس قتل فرنسي في غزة بعد استهداف منزله، وطلبنا تفسيرات من الإسرائيليين عن لماذا قصف هذا المنزل؟