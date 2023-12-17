أخبار مصر

غلق كلى لشارع الأسمرات.. اعرف التحويلات المرورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لشارع الأسمرات.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتعديل جزء من خط بترول (مسطرد / التبين) .. مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأسمرات بالإتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، وتحويل الحركة المرورية للقادم من شارع 9 يسلك يميناً شارع أحمد فؤاد نجم وصولاً لميدان الخزان.. على أن تكون الأعمال لمدة 30 يوماً ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم الإثنين الموافق 18/12/2023 .

 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements