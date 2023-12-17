شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لشارع الأسمرات.. اعرف التحويلات المرورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتعديل جزء من خط بترول (مسطرد / التبين) .. مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأسمرات بالإتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، وتحويل الحركة المرورية للقادم من شارع 9 يسلك يميناً شارع أحمد فؤاد نجم وصولاً لميدان الخزان.. على أن تكون الأعمال لمدة 30 يوماً ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12 صباحاً "بعد منتصف الليل" يوم الإثنين الموافق 18/12/2023 .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.