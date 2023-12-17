زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان.

وأعلنت الوزارة عن زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وستكون الزيارة خلال الفترة من يوم 18/12/2023 حتى 28/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء