أنهت معاناتها من الرابع.. مشهد أخير صادم في حياة سيدة ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

جثة ربة منزل أسفل مسكنها أثارت لغزًا فك رجال المباحث ببولاق الدكرور طلاسمه سريعًا.

العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة إثر ادعاء سقوط من علو.

تحرك المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور على الفور ليقود عملية الفحص. وعُثر على جثة "هبة.م." متزوجة وأنها مريضة نفسيًا، تخلصت من حياتها قفزا من الطابق الرابع.

خلُصت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.