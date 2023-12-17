برلمانى اهتمام الحكومة بتشجيع الصناعات الدوائية يضاعف صادرات مصر من الدواء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب باهتمام الحكومة بتفيد تكليفات الرئيس السيسي، ومتابعة خطوات توطين مختلف الصناعات بصفة عامة والصناعات الطبية في مصر.

واعتبر تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بإزالة أي عوائق بيروقراطية قد تواجه شركات تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية بمثابة خطوة كبيرة ومهمة لتشجيع الاستثمار فى الصناعات الدوائية.

وأشاد البرلماني بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الحكومة مُستعدة لتقديم أي حوافز أو تيسيرات لهذه الشركات سواء الأراضي، أو الرُخص، أو غيرها مشيراً إلى الأهمية الكبيرة لهذه التصريحات التى تؤكد وتعكس اهتمام الدولة بهذا الملف خاصة أن مصر سوقٌ كبيرة، ولديها احتياجات واسعة.

كما أن التصنيع في مصر سيُمكن هذه الشركات المصنعة من التصدير للعديد من دول العالم بصفة عامة والدول الأفريقية والعربية بصفة خاصة.

وطالب المسئولين عن الصناعات الدوائية المصرية بسرعة تنفيذ رؤية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الخاصة بإعداد حصر شامل لما يتم تصنيعه حالياً من منتجات ومستلزمات طبية ومدى قدرة ما يتم تصنيعه محلياً على الوفاء بالاحتياجات والمتطلبات المحلية وكذا الخطط المستقبلية للتوسع في تصنيع وإنتاج هذه المنتجات الضرورية مؤكداً أن تنفيذ هذه الرؤية سيكون له دوره فى تشجيع الاستثمار فى قطاع الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف الأصناف الدوائية ومضاعفة الصادرات الدوائية المصرية.