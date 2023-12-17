أخبار مصر

"بلاش هبد".. أحمد موسى يحذر من تناول أخبار القوات المسلحة دون بيان رسمي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:
حذر الإعلامي أحمد موسى، من تناول أخبار القوات المسلحة دون بيان رسمي عن المتحدث العسكري، موضحًا: بعض الناس تتحدث في أمور خاصة بالقوات المسلحة دون علم وتتناول منشورات مجهولة المصدر

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد: "في ظروفنا الحالية وخاصة في ظل الشائعات وحساسية الموقف هناك تهديدات غير مسبوقة ونلتزم ويكون لدينا الحرص الكامل في اللي بنقوله".

وأضاف مقدم "على مسؤوليتي": أتمنى من الجميع ألا يتحدث عن القوات المسلحة إلا ببيان رسمي صادر عنها؛ نحن في ظرف صعب، ويجب تقدير الوضع الحالي وحرب الشائعات التي نواجهها في كل دقيقة.

وأردف:"أرجوكم بلاش هبد، منمشيش وراء أي حاجة مش عارفين مين اللي كاتبها وطالما أنها مصدرتش عن مصدر رسمي تبقى هبد وشائعات، إحنا في وقت حساس جدا".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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