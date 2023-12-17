شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: الدبلوماسية طويلة النفس الحل لوقف جرائم الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشكلة القضية الفلسطينية مازالت في غاية التعقيد بسبب عدم وجود زعامة إسرائيلية قادرة على أن نتفاهم معها وعلى أن تكون قادرة على اتفاق السلام في المنطقة، كما أن العالم الغربى يتخذ مبدأ السياسة ذات الوجهين .

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الغرب منذ عهد نابليون هو من حرض على احتلال فلسطين، ومحاولة احتلال فلسطين من قبل الغرب وجعلها مكان لليهود منذ قرون.

وتابع السفير جمال بيومى :"لست مع من يهدد بقطع البترول لأنه أصبح مصلحة للجميع ولم يعد وسيلة للضغط ، والدبلوماسية طويلة النفس التي تتبعها مصر هي الحل لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".