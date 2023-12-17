غارات إسرائيلية على العاصمة السورية.. والسلطات تؤكد: نتصدى لأهداف معادية

القاهرة - سامية سيد - أفاد إعلام سوري رسمي، اليوم الأحد، بوقوع هجوم إسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال إعلام رسمي سوري: "غارات إسرائيلية تستهدف محيط دمشق".

ومن جانبها أعلنت السلطات السورية ان وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل سوريين اثنين موالين لحزب الله بقصف إسرائيلي على محيط دمشق.

وقال المرصد السوري على موقعه الالكتروني إن اثنين سوريين من العاملين في حراسة أحد المزارع التابعة لحزب الله اللبناني، اُستشهدا جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مساء أمس بــ 6 صواريخ مواقع في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي حيث تتواجد فيها مزارع و مقرات عسكرية للحزب.