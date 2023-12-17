شكرا لقرائتكم خبر عن وفا: أكثر من 30 شهيدا وعشرات المفقودين بمجزرة جديدة للاحتلال في جباليا البلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية قبل قليل، فى خبر عاجل لها، إن أكثر من 30 شهيدا وعشرات المفقودين بمجزرة جديدة للاحتلال الإسرائيلي فى مخيم جباليا البلد.

وجاءت للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني ردود أفعال غاضبة حول العالم حيث شارك آلاف من المواطنين الفرنسيين في مظاهرات في ساحة "الجمهورية" بوسط العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأحد للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وذلك في ظل استمرارالقصف الاسرائيلي على القطاع.



واحتشد المتظاهرون في ساحة "الجمهورية" وبدأوا في التحرك في مسيرات بدعوة من عدة منظمات وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني، وأيضا أحزاب سياسية فرنسية للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار ووقف العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة، ووضع حد للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة.

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