شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: حجم الصادرات المصرية لأفريقيا ارتفع بنسبة 13% هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء عقد اجتماعاً بحضور وزير التجارة والصناعة، حيث استعرض الاجتماع المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، بحضور مسؤولي الجهات الوطنية المعنية.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن رئيس الوزراء استهل في بداية الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بأهمية تعزيز أوجه الوُجود المصري في أفريقيا، ودعم أطر أوجه التعاون مع مختلف المجالات، كما استعرض وزير التجارة والصناعة حجم الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، والتي وصلت إلى نحو 16 مليار دولار من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي بنسبة زيادة وصلت إلى 13%.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا أوجه التعاون مع دول تجمع الكوميسا، حيث بلغت حجم التجارة بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياتها عام 2022 لتصل إلى 4.3 مليار دولار، كما تناول الاجتماع سبل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.

وأوضح أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقد اليوم اجتماع مع مسؤولي الجهات الوطنية بحضور المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة واللواء هشام حداد مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تناول الاجتماع متابعة أعمال التشغيل والصيانة لمباني الحي الحكومي.

وأضاف "الحمصاني"، أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع على ضرورة الحفاظ على ما أُنْجِز من خلال المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتشغيل والزراعات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وأُكِّد أهمية تهيئة بيئة عمل مناسبة للموظفين تسهم في الارتقاء بكفاءة أداء الموظفين.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد أيضا عرض مفصل بشأن مراحل تسليم المباني الحكومية المختلفة وخطط التشغيل والصيانة للحي الحكومي.