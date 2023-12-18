شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: نتوقع انتهاء التوترات في باب المندب قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصريين على الملاحة في قناة السويس، مؤكدا أنها لم تتأثر بأي عوامل.

وقال رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، إن تصريحات الحوثيين باستهداف السفن التي لها علاقة بإسرائيل فقط قد تطئمن الشركات، موضحا أن قناة السويس أوفر من رأس الرجاء الصالح بـ9 أيام إلى أسبوعين.

ولفت الفريق أسامة ربيع، إلى أن 55 سفينة حولت مسارها لطرق آخر خلال شهر، من بين 2128 سفينة، وهي نسبة ضئيلة، متابعا :"نتوقع انتهاء التوترات في باب المندب قريبا".

وتابع :"لدينا خطط بديلة للتعامل مع أي ظروف إقليمية تحدث، وبرغم أعمال القرصنة في 2009 و2010 في الصومال لم تتأثر قناة السويس".

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن الطريق البري الإسرائيلي غير منافس لقناة السويس وعليه قيود كبيرة في النقل، لافتا إلى أن لدينا 10.3 مليار دولار قيمة إيرادات قناة السويس هذا العام.