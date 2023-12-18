شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل إكسترا نيوز: عبور 138 شاحنة مساعدات مصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "الغنام"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن وقد عالي المستوى زار معبر رفح اليوم، وهو نائب رئيس أركان الجيش الفرنسي، وكان معه أيضا وفد، وقضى ليلته في مدينة العريش بعدما تفقد صباح اليوم الإجراءات التي تتم، موجها الشكر لمصر على ما تقدمه من دور عظيم للغاية منذ الساعات الأولى لاندلاع الأزمة.
وأشار إلى نائب رئيس الأركان الفرنسي زار عدد من المستشفيات والجرحى والمصابين، بجانب المستشفى الميداني الذي أقامته فرنسا منذ عدة أيام في ميناء العريش، والمسلح بعدد كبير من الأطقم الطبية والتجهيزات الطبية، ونُقِل عدد كبير من المصابين الذين حضروا من غزة لهذه المستشفى الميدانية.
ولفت أن المعبر شهد اليوم فتور نسبياً بالنسبة لعدد المصابين المغادرين من غزة للعريش والحدود المصرية، حيث بلغ العدد اليوم 4 إصابات فقط، وهو رقم ضئيل للغاية في ضوء عدد الإصابات المرتفعة على مدار الساعة من خلال القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف في الجانب الآخر، ويرجع ذلك لقصف إسرائيل كل حركة تتم على محور صلاح الدين، لا سيما سيارات الإسعاف والدفاع المدني ما يحول دون وصول سيارات الإسعاف من الجانب الفلسطيني.
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