شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم الشيخ الحصري على دفعة 2024 من مراكز إعداد محفظى القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إطلاق اسم المرحوم الشيخ محمود خليل الحصرى على خريجى عام 2024 م من مراكز إعداد محفظى القرآن الكريم بوزارة الأوقاف.

وكانت قد أسفرت التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين لمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم للعام الدراسى 2023 /2024م، على المراكز الأولى عن الآتي:

• فاز بالمركز الأول: مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بمحافظة الفيوم، وجائزته ( خمسون ألف جنيه)، تخصص خمسة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وثلاثة آلاف جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز، وألفا جنيه منها لمدير المركز، وثمانية آلاف جنيه منها لكل متسابق.

• وفاز بالمركز الثاني: مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد الفتح بمحافظة الشرقية، وجائزته ( ثلاثون ألف جنيه )، تخصص ثلاثة آلاف جنيه منها لعميد المركز، وألفا جنيه منها لمدير المديرية التابع لها المركز، وألف جنيه منها لمدير المركز، وأربعة آلاف جنيه منها لكل متسابق.

• وفازت بجائزة أفضل متسابق فى التصفيات النهائية الطالبة / أميرة أحمد رجب عبد الدايم من مركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد دلائل الخيرات بالفيوم بجائزة قدرها 2000 جنيه.

• هذا وقد وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بصرف جائزة استثنائية لمركز إعداد محفظى القرآن الكريم بمسجد الفولى بمحافظة المنيا قدرها عشرة آلاف جنيه بواقع 2000 جنيه لكل متسابق. ونتمنى للجميع كل التوفيق.