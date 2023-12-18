على أنغام المزمار الصعيدي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان التحطيب بالأقصر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

تشهد ساحة أبو الحجاج بالأقصر، بروفات مكثفة للفرق الفنية المشاركة في المهرجان القومي للتحطيب، استعدادًا لانطلاق الدورة الثالثة عشر.

حيث تنطلق فعاليات المهرجان في موعده الجديد غدا الاثنين، بعد الإعلان عن تأجيل افتتاحه أمس بسبب إعلان وزارة الثقافة تعليق أنشطتها الفنية في إطار إعلان الدولة المصرية الحداد ثلاثة أيام على رحيل أمير الكويت نواف الأحمد الصباح الذي رحل أمس.

وبدأت البروفات بتدريب الفرق الاستعراضية للفنون الشعبية في المهرجان، على أنغام المزمار الصعيدي، وسط حضور جماهيري كبير.

يتضمن برنامج افتتاح المهرجان عروضا فنية لشيوخ ولاعبي التحطيب من محافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر، تشمل استعراضات متنوعة بالعصا على أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي كأحد الطقوس التي يقبل عليها أبناء محافظات الصعيد.

ويشرف على تنظيم المهرجان الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية، وذلك بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي وفرع ثقافة الأقصر.

ويشارك في دورة هذا العام 9 فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة وهي بني سويف، وقنا والمنيا، ملوي، سوهاج وأسيوط، سوهاج وفرقة الأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى كل من فرقتي النيل للموسيقى والغناء الشعبي، والأقصر للآلات الشعبية.

ومن المقرر أنَّ يُكرم خلال حفل الافتتاح اسم المخرج الراحل عبدالرحمن الشافعي، مؤسس المهرجان والذي تحمل دورة هذا العام اسمه، بحضور نجله الفنان أحمد الشافعي مخرج المهرجان.

وتقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج أيام المهرجان، بدءا من الساعة الثالثة عصرًا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميا في السادسة مساءً، حتى ختام المهرجان، الذي يستمر 3 أيام.

جدير بالذكر أن لعبة التحطيب لعبة تراثية تعرف بصعيد مصر باسم "لعبة الرجال" وقد نجحت مصر في تسجيلها ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادى بمنظمة اليونسكو، وذلك لتناقلها من جيل إلى جيل بدء من عصر الفراعنة وحتى الآن.