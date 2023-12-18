رئيس وأعضاء مجلس إدارة "القناة للكهرباء" يتفقدون الورش الرئيسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تفقد سامي أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء وأعضاء مجلس الإدارة ولفيف من القيادات الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية.

وتُعد الورش الرئيسية التابعة للشركة بمثابة مصنع متكامل يتم من خلاله تصنيع الموزعات والأكشاك بكافة أنواعها وكذلك صناديق التوزيع وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض والتي لأول مرة يتم جلفنة كافة المنتجات بها، كما يتم ولأول مرة إعادة تأهيل المحولات الكهربائية التالفة والغير صالحة بالشبكة وعمل كافة الاختبارات لها كما يتم التأكد من جودة ومتانة كافة المهمات وعمل الاختبارات القياسية لها لتكون مطابقة للمواصفات الفنية العالمية.

وتتضمن الورش، أيضا ورشة لتصنيع الأثاثات اللازمة للشركة بالإضافة إلى أنه تم زيادة وحدة إعادة تدوير الزيوت القديمة وامتصاص الشوائب منه والتي ترفع المواد الضارة والملوثه للبيئة تماشياً مع سياسة الدولة في الحفاظ على البيئة وكذلك الاستفادة مره آخرى من الزيوت القديمة.

وتوجه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لزيارة مخزن الكابلات الكهربائية بكافة مقاطعها ثم توجهوا لزيارة الإدارة العامة للمخازن والتي تحتوي على مخازن المحولات بكافة أنواعها والموزعات وصناديق التوزيع والسكاكين والأكشاك بكافة أنواعها ومن المعلوم أن مخازن الشركة تحوي مهمات في المخازن الرئيسية فقط بقيمة 3.9 مليار جنيه.