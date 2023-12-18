"الزراعة" تطلق فرق إرشادية للنهوض بالمحاصيل الشتوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، عن تنفيذ عدد من التوصيات الفنية الحديثة للمزارعين؛ علي عدد من المحاصيل الزراعية الشتوية، موضحًا أنه تم تنفيذ يوم حقل لمحصول بنجر السكر قرية الحبشي حوض الأبيض بمركز دمنهور بالتعاون مع معهد المحاصيل السكرية.

وقال "يوسف"، لمصراوي، إنه تم إصدار عدد من التوصيات أهمها: عدم التفريق وصرف المياه بعد نزول المطر ومكافحة مرض التبقع السركسبوري بإستخدام المبيدات الموصى بها، مشيرًا إلي تكليف وحدة تطوير الري ومديرة إدارتي المتابعة والمحاصيل السكرية بالإدارة المركزية بقرى ومراكز محافظة الوادي الجديد بتنفيذ عدد من اللقاءات الموسعة مع المزارعين لرفع الوعي بمدى أهمية استخدام نظم الري الأكثر.

وأشار إلي متابعة المحاصيل الشتوية من قمح وبنجر والفول والكتان والبرسيم ، وتكليف فرق الإرشاد الزراعي النزول على رأس الحقل لمتابعة مراحل النمو والاطمئنان علي اتباع التوصيات الفنية المواكبة للمرحله العمريه للمحصول.

وأضاف أنه يتم المرور على الحقول الإرشادية سواء القنفذة من خلال الحملات القومية أو مشروع الترشيد للمياه، حيث تم زراعة 7 آلاف فدان قمح إرشادي من خلال حملة قسم بحوث القمح وزراعة ٦٢٥٠ حقل قمح إرشادي مشروع ترشيد المياه.

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