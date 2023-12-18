شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صحفية ‎مع أفراد من عائلتها فى قصف إسرائيلي وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التلفزيون الفلسطيني، استشهاد الصحفية حنين علي القشطان، ‎مع أفراد من عائلتها خلال قصف الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلام الحكومة في غزة: ارتقاء الصحفية الشهيدة/ حنين القطشان في قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمنزل عائلتها بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة) يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى (95 صحفياً وصحفية) منذ بدء الحرب الوحشية على قطاع غزة".

كما استشهدت فلسطينية، وأصيب آخرون، مساء الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد مواطنة مصابة كانت تتلقى العلاج في المستشفى، وإصابة آخرين، بينهم نساء وأطفال، جراء استهداف مدفعية الاحتلال مبنى في مجمع ناصر الطبي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، منذ 72 يوما، ما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.