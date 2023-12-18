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ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 18/12/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 5:12  ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 4:59 م

موعد صلاة العشاء  6:21

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

موعد صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 2:42

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:24 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:09

موعد صلاة الظهر 11:47 م

موعد  صلاة العصر 2:34 م 

موعد صلاة المغرب 4:54 م

موعد صلاة العشاء 6:16  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:57

وقت صلاة الظهر 11:39 

موعد صلاة  العصر 2:32 م

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:12 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:59  ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

موعد صلاة العصر 43: 2

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:22

 

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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