شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفات الأبقار الهولشتاين.. تنتج 35 كيلو حليب فى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‫ الأبقار الهولشتاين" منشأها هولندا وهى أكثر السلالات إنتاجًا لـ"اللبن"، وتتميز بسهولة الولادة، ويصل وزن الإناث 450 كيلو جراما عند النضوج. وفى التقرير التالى نتعرف على صفات السلالة: 1- اللون: أبيض وأسود وأحمر وأبيض 2- الارتفاع: 150 سم 3- وزن الذكور : 800-1000 كيلو جرام 4- وزن الإناث : 600-800 كيلو جرام 5-وزن الميلاد: 35-40 كيلو جراما 6-العمر عند أول الولادة 26-30 شهرا 7-الحليب: 14000 كيلو جرام / موسم- بمتوسط 35 كيلو جراما / اليوم. 8-الفترة بين الولادتين 370 يومًا 9- الدهن :3.7-4% 10- نسبة البروتين: 3.2%.

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