شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الثانية من ظهر غدا الاثنين 18 ديسمبر الجاري، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يعلن عن اسم رئيس الجمهورية الفائز، المستشار حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة.

سبق وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة يوم الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

كما أن اللجان العامة على مستوى الجمهورية، لم تتلق بدورها أية تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، في شأن كافة المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، خلال المواعيد المقررة والمحددة ببداية أيام الاقتراع وحتى انتهاء أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات بكل لجنة عامة.