شكرا لقرائتكم خبر عن توطين صناعات القطارات والمترو تدخل حيز التنفيذ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
كما يتم التعاون مع شركة نيرك لتصنيع قطارات المترو وعربات السكك الحديدية - والتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية/ لانشاء مصانع أنظمة كهربائية ووحدات متحركة - والتعاون مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع قطارات السكك الحديدية.
وتم التعاون مع شركة هيونداى روتم الكورية الجنوبية لتصنيع قطارات المترو ( بالتعاون مع نيرك ) - والتعاون مع شركة كولواى الأسبانية لتصنيع دواخل القطارات والأتوبيسات - وكذلك تم العاون مع شركة فويست ألبين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية - والتعاون مع شركة السويس للصلب لتوطين صناعة قضبان السكك الحديدية -، كما تم التعاون مع الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير لتصنيع قطع الغيار الميكانيكية.
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