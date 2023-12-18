شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف عن 3 لقاحات مهمة لتفادى عدوى نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا في تصريحات لليوم السابع، أن الأيام المقبلة تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات الخاصة بالأمراض التنفسية بشكل عام، وذلك بسبب عملية الإغلاق للنوافذ نتيجة انخفاض درجات الحرارة والتجمع في الزحام.

وتابع: اللقاح وسيلة مهمة سواء كان الأنفلونزا أو المكورات الرئوية أو الكورونا لتفادى المضاعفات الخطرة للإصابات.

وتابع: جميع مستشفيات الصدر مجهزة منذ بداية فصل الشتاء بكافة الاستعدادات لمواجهة أمراض الشتاء وتقوم بتوفير الدواء مجانا بعد الكشف والفحص الطبي للحالات أما عن ما يسمى ب"حقنة هتلر"، أو حقنة البرد أحد أسوء التركيبات أو الخلطات غير صحية على الإطلاق، مكوناتها عبارة عن حقنة مضاد حيوى، مع حقنة كورتيزون، وفى النهاية يضاف حقنة مسكن قوة، هذه التركيبة خطيرة ولها إضرار بالغة على الصحة والجسم قد تصل لحد "الوفاة".

واستطرد: التركيبة لا علاقة لها بعلاج البرد، فهى لا تقضى على الفيروس المسبب لتلك النزلات، وبداية من "الكورتيزون" المكون الأساسى بهذه التركيبة، فهو يعمل على الارتفاع الشديد لنسب السكر فى الدم، وكذلك ارتفاع فى ضغط الدم شديد،وهو ما يهدد بخطر شديد على من يستخدمها، ومحذرا من حقنة البرد المزعومة، والتى تحتوى على المسكنات القوية، التى يمكن أن تسبب حساسية شديدا لدى البعض ما يؤدى للوفاة، فضلا عن ضررها المعروف على الكلى والكبد والأوعية الدموية.