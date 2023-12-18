شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تكشف حصاد مديرية الوادى الوادى الجديد: افتتاح 17 مسجدا و175 قافلة دعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الاوقاف عن إنجازات مديرية أوقاف الوادي الجديد في عام 2023م ، حيث تم افتتاح (17) مسجدًا منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و(5) مساجد صيانة وتطويرًا و(5) مساجد تحصل على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

كما أطلقت (175) قافلة دعوية و(26) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي وأكثر من (124) مجالس إقراء وإفتاء وندوات علمية على مستوى الجمهورية وأكثر من (781) درسًا ضمن برنامج المنبر الثابت بواقع (3) لقاءات أسبوعيًا، (192) مسجدا تشارك في البرنامج الصيفي للطفل، كما عقد ( 92 ) ندوة ضمن مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) داخل المحافظة، كما عقد ( 22 ) ندوة تحت عنوان الآثار المدمرة للكسب الحرام.

كذلك عقد (49) مقرأة للأئمة والأعضاء والجمهور ، بالاضافة الي توزيع (8) أطنان لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية و(10000) شنطة من السلع الغذائية.

وحققت مديرية أوقاف الوادي الجديد خلال عام 2023م عددًا من الإنجازات في مجال الدعوة، وخدمة القرآن الكريم، وعمارة بيوت الله (عز وجل)، والبر وخدمة المجتمع، على النحو التالي:

أولًا : الإنجازات الدعوية

1. القوافل الدعوية :

• سيرت مديرية أوقاف الوادي الجديد عدد (110) قافلة دعوية بالشباب والرياضة والإعلام والمجلس القومي للمرأة وغيرها من الجهات

• تم تسيير عدد (10) قوافل بالمناطق النائية الخارجة الداخلة الفرافرة، والمشتركة مع الأزهر عدد (3) قوافل .

2. الأسابيع الدعوية والثقافية :

• تم تنفيذ عدد (26) أسبوعًا ثقافيًّا رئيسي، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية .

3. مجالس الإقراء والندوات العلمية :

• تم تنفيذ عدد (56) مجلس إقراء وعدد ( 19) ندوة علمية على مستوى الجمهورية.

4. مجالس الإفتاء والندوات الإفتائية :

تم تنفيذ عدد (29) مجلس إفتاء وندوة إفتائية موزعة علي المساجد الكبرى بالمحافظة:

• عدد (20) مجلس إفتاء وندوة إفتائية لأساتذة جامعة الأزهر وأمناء الفتوى بدار الإفتاء والأئمة المتميزين، على مستوى الجمهورية.

5. المنبر الثابت :

• تم تنفيذ عدد (781) درسًا من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد (75) مساجد على مستوى المحافظة .

6. الدروس المنهجية :

تم تنفيذ عدد ( 528 ) درس منهجي في أنحاء المحافظة.

7. البرنامج الصيفي :

• تم تنفيذ البرنامج الصيفي للطفل بعدد (193) مسجد على مستوى المحافظة، بواقع (3) لقاءات أسبوعيًّا بكل مسجد .

8. الندوات المشتركة مع الإعلام :

تم تنفيذ أكثر من (30) ندوة مشتركة مع الإعلام.

• تم تنفيذ أكثر من (12) ندوة بالتعاون مع الجامعات المصرية والمدارس الحكومية

• تم تنفيذ مبادرة هذا نبينا (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر سبتمبر يوم الأربعاء من كل أسبوع .

ثانيًا : المقارئ والمسابقات القرآنية والأمسيات والابتهالات الدينية

المقارئ القرآنية:

عقدت مديرية أوقاف الوادي الجديد عدد (49) مقرأة خلال العام، على النحو التالي :

• مقارئ الأئمة : وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر بإجمالي (676).

• مقارئ الأعضاء : وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر بإجمالي (416).

• مقارئ الجمهور : وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة بإجمالي (1404).

• مكاتب التحفيظ عن بعد (161).

المسابقات القرآنية :

• تم تنفيذ مسابقة قرآنية تحت إشراف وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة الوادي الجديد، وقد تم صرف 250 ألف جنية للفائزين.

ثالثًا : في مجال عمارة المساجد

• في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى حققت وزارة الأوقاف أرقامًا قياسية متعددة في افتتاحات المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي بلغت خلال هذا الربع الثاني من العام المالي الحالي (17) مسجد، منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(5) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

• تم فرش (30) مسجدًا على مستوي المحافظة

في مجال البر وخدمة المجتمع

• تم توزيع عدد ( 8) أطنان لحوم أضاحي وإطعام على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.

• تم توزيع عدد ( 10000) شنطة سلع غذائية على الأسر الأولى بالرعاية من خلال اللجنة المشتركة من الأوقاف والمحافظات والتضامن الاجتماعي.