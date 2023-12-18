محاكمة عاطلين قتلا شابًا بعين شمس.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة عاطلين متهمين بقتل شاب بطلق ناري داخل شقته، بمنطقة مساكن عين شمس.

كشفت التحقيقات، عن وجود خلافات بين المجني عليه وأحد أصدقائه، بسبب ابتزاز الأول صديقة الأخير، بعلاقتها غير الشرعية وابتزازه لها بصور تجمعها بصديقه في وضع مخل، وتبين أن السيدة أبلغت صديقها الذي قرر الذهاب إلى المجني عليه للتفاهم معه، ثم اصطحب معه شخص آخر.

أشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين طلبا من المجني عليه الكف عن ما يفعله مع صديقة أحدهما، وطلبا منه تسليمهما الهاتف الذي يحوي الصور التي تخص صديقته ويبتزها بها، إلا أنه رفض فاطلقوا تجاهه النار.

كان قد تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا، من الأهالي يفيد بسماع دوي طلقات نارية داخل أحد العقارات بمساكن عين شمس.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، عثر على جثة الشاب "أحمد. م" 25 سنة عاطلًا، والجثة مسجاة على ظهرها خلف باب الشقة من الداخل.

دلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين، تم ضبطهما.