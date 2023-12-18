الارشيف / أخبار مصر

91% من القراء يؤيدون شن حملات لضبط منشئى الحسابات الإلكترونية الوهمية للنصب على المواطنين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يؤيدون شن حملات لضبط منشئى الحسابات الإلكترونية الوهمية للنصب على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد شن حملات لضبط منشئى الحسابات الإلكترونية الوهمية للنصب على المواطنين؟".أيد غالبية القراء شن حملات لضبط منشئى الحسابات الإلكترونية الوهمية للنصب على المواطنين.

وأيد 91% من القراء شن حملات لضبط منشئى الحسابات الإلكترونية الوهمية للنصب على المواطنين ، بينما عارض 9% من القراء موضوع الاستطلاع.


الاستطلاع

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements