شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يؤيدون شن حملات لضبط منشئى الحسابات الإلكترونية الوهمية للنصب على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد شن حملات لضبط منشئى الحسابات الإلكترونية الوهمية للنصب على المواطنين؟".أيد غالبية القراء شن حملات لضبط منشئى الحسابات الإلكترونية الوهمية للنصب على المواطنين. وأيد 91% من القراء شن حملات لضبط منشئى الحسابات الإلكترونية الوهمية للنصب على المواطنين ، بينما عارض 9% من القراء موضوع الاستطلاع.

الاستطلاع

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