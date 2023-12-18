شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة: بدء امتحانات الترم الأول يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة ، إن الكلية وضعت الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى من العام الجامعى الجارى، لتنطلق فى شهر يناير المقبل ، على أن تعقد الاختبارات حضوريا بالكلية داخل القاعات والمدرجات بمقر الكلية.

وأضاف الدكتور رضا عبد الوهاب فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أنه سيتم إعلان الجدول الزمنى لمواعيد اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول للطلاب عبر موقع الكلية بمجرد موافقة مجلس الكلية على المقترح الخاصة بجدول الامتحانات، مشيرا إلى أنه تم مراعاة الاجازات الرسمية خلال شهر يناير عند وضع الجدول.

وأكد عميد كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة القاهرة، جاهزية الكلية لاتمام وتنظيم الامتحانات، إذ تم مراجعة القاعات والمدرجات لجاهزيتها لاستقبال الطلاب خلال ماراثون امتحانات نهاية العام.