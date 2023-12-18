"غالية" تطلب خلع زوجها: " عصبي وبيتكلم بأيده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "غالية. م"، 31 سنة، ربة منزل، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تطلب فيها خلع زوجها، مبررة طلبها: "عصبي وبيتكلم بأيده".

تروي الزوجة تفاصيل زواجها من "مجدي. خ"، 36 سنة، سائق تاكسي: تقدم زواج لخطبتي من أسرتي بدون سابق معرفة، وبعد أكثر من مقابلة وافقت على الخطبة منه، كونه كان بشوشًا وملتزم في حديثه، وبعد مرور عام من الخطبة انتقلنا إلى عش الزوجية لمدة عام ونصف.

تكمل الزوجة حديثها: "بعد الزواج لاحظت على زوجي ملامح العصبية الشديدة، لكني اعتبرتها مسألة وقت، "طلع عصبي وبيتكلم بأيده"، لم يكن هناك مفر وانتظرته حتى يتغير، فهو شخص متقلب كلما حاولت الاقتراب منه".

تشكو" غالية": ظل زوجي يتعصب على أقل الأسباب، حتى قام ذات يوم بالتعدي علي وإهانتي لسبب بسيط " نسيت أسخن العيش وأطلعه من الثلاجة". على الفور ذهبت إلى منزل أسرتي وطالبته بالطلاق، لكنه رفض وتهرب، وأغلق هاتفه ولم يحاول العودة مُجددًا للتحدث مع أسرتي.

تختتم: لجأت إلى محكمة الأسرة بإمبابة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 430 لسنة 2022، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الأن.