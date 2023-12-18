"قوى النواب" تكشف لمصراوي مصير قانون العمل الموحد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قال النائب ايهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة لم ترسل قانون العمل حتى الآن.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن اللجنة كانت ناقشت حوالي ٦٩ مادة من مشروع قانون العمل الموحد، وعقدت جلسات استماع حوله لكن اللجنة وجدت بعض المواد تحتاج لتعديلات وسيكون عليها خلاف كبير، كما أنها تحتاج إلى تنسيق بين عدد من الوزرات نظرًا لأنه من الممكن أن يحدث تضارب بينهم.

وأشار إلى أن اللجنة في انتظار أن ترسل الحكومة مشروع القانون للجنة مرة أخرى، واللجنة في اجتماعاتها يومي الثلاثاء والأربعاء ستفتح ملفات بعض الموضوعات القديمة وعلى رأسها مشروع قانون العمل الموحد ومتابعة الجهات التنفيذية حول مصير مشروع القانون.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون للعمل الموحد في دور الانعقاد السابق إلا أنه لم يتم إقراره لدراسة بعض المواد.

وينظم قانون العمل ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوزالفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل في مكان العمل، ويستثني من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لاتزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.