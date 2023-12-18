وزير التموين يعلن "ورشتى" لتمويل ورش صناعة المشغولات الذهبية بمليون جنيه

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى برتوكول تعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروع "ورشتى" الخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.

وأكــــد المصيلحى، أن الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية والمحافظة على العمالة الفنية الماهرة بها، مشيرا إلى أن تلك الورش سوف تساهم فى إمداد مدينة الذهب بالعمالة الماهرة فى المدى القريب، وسوف تساهم فى خلق فرص عمل للشباب أيضا، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى هذا المجال تتكامل مع فكرة إنشاء مدراس ومراكز تدريب متخصصة فى الذهب بمدينة الذهب، مع وجود مركز تكنولوجى لدعم وإمداد هذه الورش وتلك الصناعة بالآلات والمعدات ويعيد مصر إلى الصدارة كما كان قديمًا.

من جانبه قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن البنك سيساهم فى تمويل ورش الذهب باعتبارها واحدة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن تمويل مشروع ورشتى سوف يكون بقيمة مليون جنيه كبداية، مؤكدا أن نجاح المشروع سوف يساعد فى زيادة حجم أعمال ورش الذهب والمجوهرات وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج لهذا المنتج الهام، مؤكدا أن البنك على استعداد لتمويل الورش والمصانع العاملة فى هذا النشاط باعتبارها واحدة من الصناعات الهامة بقيم مالية وتمويلية كبيرة بشرط استيفاء كافة الشروط المالية والائتمانية ودراسات الجدوى اللازمة.

وأشار اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، إلى مجموعة من المستندات والإجراءات التى سيتم الإعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين فى الحصول على التمويل ومنها بطاقة ضريبية وسجل تجارى ورخصة مزاولة المهنة والصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة لتبدأ بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة كافة الشروط والمستندات لبدء التمويل للورش.

فيما قال أحمد كمال، المتحدث الرسمى معاون الوزير، إن الوزير قد وجه بعقد الاجتماعات الخاصة بالمشروع من الأربعاء المقبل وأن مشروع ورشتى سوف يساهم فى تشغيل عدد كبير من الشباب وسوف يحافظ على هذه الصناعة الهامة، حيث وجه الوزير بتذليل جميع العقبات أمام المتقدمين للمشروع، كما حدث فى مشروع جمعيتى، وأن الإدارة التنفيذية بوحدة إدارة المشروعات بوزارة التموين سوف تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدف من هذا المشروع.