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جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى فى الجيزة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتماده من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

 

وجاء جدول امتحانات طلاب الصف الرابع الابتدائي عام (عربي-لغات) للفصل الدراسي الأول 2023/2024 في محافظة الجيزة على النحو التالي:

 

-يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

 

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

 

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

 

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

 

 

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

 

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

 

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

 

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

 

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

 

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

 

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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