شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: زراعة مليون شجرة والانتهاء من مشروع تشجير قرى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، أنه تم الانتهاء من مشروع تشجير قرى الريف المصرى، وحياة كريمة المرحلتين الأول والثانية، حيث تم زراعة 500 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية.

وأوضح أبو سنة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم أيضا تنفيذ أعمال التشجير للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، فخلال عام 2023 تم زراعة 1,3 مليون شجرة خلال السنة الأولى من المبادرة وتنفيذ المستهدف بنسبة تنفيذ 100%، كما تم وتشجير قطاع الأمن المركزى بطريق القاهرة السويس، وزراعة ما لا يقل عن 6500 شجرة من أشجار الزينة والمثمرة، كما تم تشجير مطار الغردقة الدولى ومطار شرم الشيخ الدولى بحوالى 7000 شجرة بمعدل 3500 شجرة لكل مطار.

وأوضح أبو سنة، أنه تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة المشتل المركزى لوزارة البيئة، على المرحلتين الأولى والثانية، وتقديم الدعم بالاشجار للجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات والمعاهد والأحياء والمساجد والكنائيس، على مدار عام 2023 والدعم بـ 100 ألف شجرة.