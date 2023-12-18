شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لتلاميذ الصف الخامس الابتدائى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحانات طلاب الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، وذلك بعد اعتمادها من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وفيما يلي جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي عام (عربي - لغات) للفصل الدراسي الأول 2023/2024.

-يوم السبت 6 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

-يوم الثلاثاء 9 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

-يوم الأربعاء 10 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

-يوم الخميس 11 يناير 2024: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

وكلف محافظ الجيزة مدير مديرية التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالجداول التى تم اعتمادها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمه لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة انتهاء منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله مع تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام المقرر لها أن تنطلق فى النصف الأول من يناير المقبل، مشددة على تخصيص الأسبوع الأول من يناير للمراجعة على الدروس والموضوعات الدراسية التى تم شرحها للطلاب منذ بدء العام الدراسي وحتى انتهاء توزيع المقررات الدراسية، لافتة إلى أن الأسئلة يجب أن يتم توزيعها على جزئيات المنهج المقرر لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية بشكل كامل.