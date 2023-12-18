شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: ربط 477 مدخنة مصنع فى المحافظات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه بلغ عدد المنشآت الصناعية التي تم ربطها بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية فى محافظات القاهرة الكبرى حوالى 16 منشأة بحوالى 84 مدخنة، ليصبح عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبك على مستوى الجمهورية حوالى 95 منشأة تمثل 477 مدخنة.

وأشارت وزيرة البيئة، أن الوزارة تتخذ إجراءات متابعة ومراقبة إلكترونية بشكل مستمر، وذلك من خلال فروع جهاز شئون البيئة، للشركات المرتبطة بالشبكة القومية، لرصد أي انبعاثات باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية على مدار اليوم، وذلك للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها في قانون البيئة.

جدير بالذكر، أنه كانت وزيرة البيئة أعلنت مؤخرا الانتهاء من الربط الإلكتروني لمنظومة الرصد الذاتي المستمر لانبعاثات مداخن وحدات الاصلاح بشركة القاهرة لتكرير البترول فى معمل مسطرد، حيث تم رصد عناصر من الجسيمات الصلبه الكلية، وتم ربط 3 مداخن خاصة بوحدات التقطير ليصل عدد مداخن الشركة التى تم ربطها بالشبكة حوالى 6 مداخن.