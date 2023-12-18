شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ10.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:- -الطماطم بـ 10.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 21 جنيها. ‏-البصل الأبيض بـ 20 جنيها. -‏‎البصل الأحمر بـ 20 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 13 جنيها . بطاطا بـ10 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 11.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 16 جنيها. -جوافة بـ 21 جنيها. يوسفى بلدى 13.5 جنيه -الموز البلدى بـ 18 جنيها.

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