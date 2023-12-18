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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ10.5 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية:-

 

-الطماطم بـ 10.5 جنيه .

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 21 جنيها.

 

‏-البصل الأبيض بـ 20 جنيها.

 

-‏‎البصل الأحمر بـ 20 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة بـ16 جنيها

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 13 جنيها .

 

بطاطا بـ10 جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 11.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها .

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 16 جنيها.

 

-جوافة بـ 21 جنيها.

 

يوسفى بلدى 13.5 جنيه 

 

-الموز البلدى بـ 18 جنيها.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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