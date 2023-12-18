شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز زيارة الرئيس السيسى لتقديم العزاء فى وفاة الأمير الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الاثنين، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي والوفد الرسمي رفيع المستوى، أمس، لدولة الكويت؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي صحيفة "النهار" الكويتية، وتحت عنوان "السيسي يعرب عن تمنياته لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء".. ذكرت الصحيفة، أن الرئيس السيسي خلال تقديمه واجب العزاء فور وصوله لمطار الكويت الأميري، أمس، واستقبال أمير الكويت الشيخ مشعل له، أعرب عن خالص تمنياته لأمير الكويت بالتوفيق والسداد في استكمال مسيرة التقدم والنماء بالبلاد.

وأشارت الصحيفة إلى نعي الرئيس السيسي، الزعيم الفقيد مثمنا ما قدمه من بذل وعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام في جمهورية مصر العربية.

وفي صحيفة "الجريدة" الكويتية، وفي صفحة كاملة، وتحت عنوان "السيسي عزى الأمير في فقيد الكويت والأمة العربية"، أبرزت صورًا لزيارة الرئيس السيسي والوفد رفيع المستوى؛ لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالي أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الصباح، وأن الرئيس السيسي قدم العزاء أيضا لأسرة الصباح.

وفي صحيفة "الأنباء" الكويتية، وبعنوان "الرئيس المصري قدم التعازي بوفاة فقيد الوطن الكبير".. قالت الصحيفة، إن الرئيس السيسي قدم العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الصباح، سائلاً الله- عز وجل- أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.