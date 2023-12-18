شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى من تقييم طلاب صفوف النقل فى امتحانات الشهور للترم الأول.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المديريات التعليمية والإدارات من تقييم طلاب صفوف النقل بامتحانات الشهور المخصصة للفصل الدراسي الأول، حيث عقدت الإدارات التعليمية والمدارس تقييما للطلاب فى شهر أكتوبر الماضى وبداية نوفمبر والاختبار الثانى فى شهر ديسمبر الجارى لقياس نواتج التعلم الخاصة بالمنهج الدراسى المخصص لشهرى أكتوبر ونوفمبر.

وأكدت المديريات التعليمية، أن تقييمات الشهور هدفها قياس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية، إضافة إلى قياس نقاط القوة والضعف لدى المتعلمين، مشيرة إلى أنه يتم إضافة درجات اختبار الشهر إلى درجات الطالب فى امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتى سوف تنطلق فى الأسبوع الثانى من يناير المقبل، كما أوضحت المديريات أن الأسئلة فى اختبارات الشهور كانت قصيرة ومرتبطة بالمنهج الدراسى للطالب .

جدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، أكد على أن تفعيل حصص المشاهدة بالمنصات التعليمية التى أتاحتها الوزارة فى المدارس المتوافر بها البنية التحتية الازمة، يساعد على حل مشكلة عجز المعلمين وتوفير المدرسين القيمة التعليمية لحصة المشاهدة الواحدة تعادل حصتين فى الجدول المدرسى، وهو ما يساعد فى حل مشكلة عجز المدرسين، موضحا أن الوزارة استعانت بأحسن المدرسين، وأفضلهم خبرة، وهو ما يستفيد منه المعلم والمدرس، بخلاف الطالب.