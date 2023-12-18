شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من شبورة لنهاية الأسبوع وتكشف موعد ظهورها والان مع تفاصيل الخبر
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين بتوخى الحذر من الساعة 4 وحتى الساعة 9 صباحا وهى فترة تكون وظهور الشبورة خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.
ويشهد اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
ومتوقع أيضا اليوم أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:- القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.
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