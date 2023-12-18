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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف تفاصيل حول المتحور الجديد لكورونا.. وتؤكد: لم نسجل حالات بمصر والان مع تفاصيل الخبر
وتابع: يعتقد أن المتحور 1.JN ذو معدل انتشار كبير وله قدرة على إصابة الحالات التي سبق تطعيمها بالتطعيمات القديمة ضد فيروس كورونا المستجد -23 والتي تم استخدامها قبل العام 2023 ومع ذلك فإنه حتى الجرعات الأولية من لقاح كوفيد من المحتمل أن تساعد في الحماية ضد المتغير الفرعي الجديد 1.JN.
واستكمل: معظم حالات الإصابة الناتجة عن هذا المتحور بسيطة، كما أنه لا يوجد أعراض إكلينيكية مميزة أو مختلفة عن الأعراض السابقة للمتحور أوميكرون للأشخاص المصابين بهذا المتحور والمخاطر الصحية العامة المتوقعة لهذا المتغير، بما في ذلك فرعه 1 IN لا تزال منخفضة.
ونصحت وزارة الصحة والسكان بالتطهير المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية فمن الأفضل عدم المشاركة في التجمعات اذا كنت مريضا.
تفاصيل حول المتحور الجديد لكورونا
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