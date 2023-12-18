شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انخفاض بالحرارة لنهاية الأسبوع والصغرى بالقاهرة تصل 13 درجة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد انخفاضا فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع فى آخر أيام فصل الخريف.

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أنه من المتوقع مع نهاية الأسبوع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 13 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 16 درجة، وشمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 08 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 13 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أيضا اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.