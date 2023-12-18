"ماتوا مخنوقين".. تفاصيل مصرع 3 أشخاص داخل مصحة نفسية بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت المعاينة الأولية لحريق مصحة نفسية بالشروق، أن جميع المتوفين والمصابين حدثت إصابتهم نتيجة للاختناق بسبب الأدخنة الكثيفة الناجمة عن الحريق داخل المصحة.

وأكد مصدر أمني أن حالات الاختناق تسببت في مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين بحريق مصحة نفسية بمدينة الشروق.

على الفور تم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية الكاملة.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتمت عملية الإخماد، فيما يجري رجال المعمل الجنائي معاينتهم لموقع الحريق لكشف ملابساته بالكامل.

كانت عمليات إطفاء القاهرة، تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مصحة نفسية بجوار إحدى الجامعات الخاصة بمدينة الشروق، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة عليه.